На Украине предприятия начали завозить мигрантов из Азии из-за нехватки работников

Депутат Рады Кицак: на Украину начали завозить трудовых мигрантов из Азии
Thomas Peter/Reuters

На Украине предприятия начали завозить в страну трудовых мигрантов из Азии из-за острой нехватки рабочей силы на внутреннем рынке. Об этом сообщил в эфире YouTube-канала «Новости Live» депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдан Кицак.

«Большие предприятия с иностранными инвестициями, которые есть на территории Украины, уже принимают решение по завозу рабочих из Бангладеш, Пакистана и других стран для того, чтобы непосредственно здесь их трудоустроить», — сказал он.

По словам парламентария, такие компании не могут приостанавливать производство из-за дефицита кадров, поэтому вынуждены нанимать иностранцев. При этом в стране «уже как грибы» растут агентства, занимающиеся доставкой мигрантов и оформлением их документов, отметил Кицак.

Он добавил, что число иностранных рабочих на Украине продолжит расти. По его оценке, подобная тенденция в перспективе может негативно сказаться на украинской экономике.

5 октября жительница Одессы рассказала, что руководство Украины довело население города до нищеты. По ее словам, бабушкам-пенсионеркам «просто нечего жрать», потому что они вынуждены жить на пенсию в размере 50-60 евро. Женщина отметила, что заработок упал даже у тех, кто занимается торговлей на рынках. Она добавила, что на получаемые деньги гражданам остается только выживать.

Ранее украинский чиновник заявил, что украинцы «кайфуют» во время конфликта.

