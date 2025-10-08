СК России возбудил против Павла Сюткина дело о распространении фейков об армии

Блогер и историк русской кухни Павел Сюткин стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Москве в Telegram-канале.

По информации ведомства, мужчина опубликовал в своем публичном канале в мессенджере Telegram несколько материалов, в которых были обнаружены заведомо ложные сведения о действиях российских военнослужащих против мирного населения Украины. Соответствующую информацию выявили при проведении психолого-лингвистических исследований постов.

«Сюткин доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», — говорится в заявлении.

Ожидается, что в скором времени следователи предъявят блогеру обвинение, а суд изберет ему меру пресечения.

6 октября главному редактору телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Тихону Дзядко (признан в РФ иностранным агентом) предъявили обвинение в распространении фейков о действиях российских войск. В тот же день суд заочно арестовал журналиста на два месяца. Срок ареста будет исчисляться с момента экстрадиции мужчины на территорию РФ либо с момента его задержания на территории России.

Ранее бывшего депутата Мосгордумы Максима Круглова отправили в СИЗО из-за постов о Буче и Мариуполе.