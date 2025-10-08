В саратовской школе обрушился потолок

Потолочная отделка частично обрушилась в школе №67 в Саратове

Потолок частично обрушился в школе №67 в Саратове. Об этом сообщила прокуратура Саратовской области в Telegram-канале.

«Около 12:40 (11:40 мск — «Газета.Ru») в коридоре образовательного учреждения частично обрушилась потолочная отделка. Ученики и сотрудники школы не пострадали», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что в связи с произошедшим прокуратура Кировского района Саратова организовала проверку. В частности, сотрудники надзорного ведомства потребовали провести обследование здания школы во избежание повторного обрушения отделки. Также специалисты внесли представление директору образовательного учреждения и взяли на контроль устранение возможных нарушений.

6 октября на железнодорожном вокзале Павловска обрушилась часть потолка в зале ожидания. По данным «Фонтанки», на пол упали несколько крупных кусков штукатурки. Никто из людей не пострадал.

Журналисты выяснили, что после инцидента специалисты отремонтировали часть потолка — заменили защитную сетку и демонтировали изношенные тяжелые элементы потолка. Капитальный ремонт здания запланирован на 2026 год.

Ранее в Чите рухнула стена аварийного дома.