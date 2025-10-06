В зале ожидания на вокзале Павловска обрушился потолок

В Петербурге часть потолка обрушилась на вокзале. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на вокзале Павловска, в зале ожидания. На кадрах с места можно заметить, что на пол упали несколько крупных кусков штукатурки. Во время обрушения никто не пострадал.

После инцидента специалисты отремонтировали часть потолка.

«Осуществлена замена защитной сетки и демонтаж изношенных тяжелых элементов потолка», – сообщается в публикации.

По данным издания, капитальный ремонт здания запланирован на 2026 год, его завершат в 2027 году.

До этого в Луганской народной республике два этажа жилого дома обрушились. Причиной стал взрыв газа в одной из квартир. Всего их в подъезде было две.

Во время хлопка никто не пострадал. Известно, что в соседних домах выбило стекла.

Спасатели провели разбор завалов, к работе на участке привлекались 25 человек и пять единиц техники.

Ранее в Ростовской области в школе частично обвалился потолок.