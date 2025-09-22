В Чите рухнула стена аварийного дома

В центре Читы на улице Анохина, 40 обрушилась стена аварийного дома. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Новости Читы».

По словам очевидцев, обрушение стены произошло утром 21 сентября. Если бы это случилось в будний день, то людей завалило бы кирпичами, отмечает очевидец на видео, выложенном на странице новостного канала.

В мэрии города заявили, что знают о данном обрушении, но сроки расселения дома, который был признан аварийным еще в 2019 году, назвать отказались и порекомендовали обратиться с этим вопросом в Минстрой края.

Жители дома неоднократно обращались к местным властям с требованием расселить их. Однако, несмотря на то, что у жильцов есть решение суда на расселение, городские власти не спешат это делать.

Как отмечает издание, этот дом находится в списке тех домов, за которые сейчас судят бывшего заммэра Читы Андрея Галиморданова. По мнению следователей, он мог злоупотребить полномочиями, принимая решения по таким домам.

Ранее в Татарске ввели режим ЧС из-за обрушения школы.