«Может дойти до абсурда»: в Госдуме осудили запрет на доставку свинины курьерами-мусульманами

Фетва Духовного управления мусульман России (ДУМ) о запрете курьерам-мусульманам доставлять не халяльные продукты вмешивается в экономическую деятельность государства и недопустима вне религиозной жизни. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев, отметив, что сотрудников, которые не будут выполнять работу, следует увольнять.

«Это является прямым вмешательством в экономическую деятельность государства и не только экономическую. Если так разобраться, фуры могут что-то перевозить, поезда могут перевозить что-то, просто какие-то газели могут что-то перевозить; есть грузчики, которые что-то носят в магазинах, есть курьеры, которые доставляют еду и заказы выполняют. И если вдруг сейчас у нас возникнет такая мусульманская забастовка, когда большое количество мигрантов, занятых в сфере торговли, логистики, транспорта, доставки, вдруг неожиданно начнут бойкотировать перевозку каких-то продуктов и говорить: «Давайте, чтоб тут не было свинины», — это может дойти до абсурда. Например, когда таксист, приезжающий в Шереметьево, будет спрашивать людей, которые ему в багажник загружают чемоданы, нет ли там случайно колбасы из свинины. Такого рода фетвы допустимы исключительно для религиозной жизни, то есть когда речь идет о какой-то инфраструктуре, к примеру, мечетях. Если человек пошел на работу, устроился к работодателю, который является частью бизнеса, то он должен исполнять в полном объеме работу, требования работодателя либо подлежать увольнению», — сказал он.

7 октября совет улемов ДУМ РФ выпустил богословское решение, в котором указал, что мусульманам не следует перевозить «запрещенные грузы» — в частности, свинину и алкоголь. Под запрет также попали азартные игры, идолы и предметы языческого культа, мясо животных, умерщвленных недозволенным способом (согласно исламу). При этом запрещенные продукты можно перевозить для их утилизации. Также не считается грехом, если курьер не знает, что находится в закрытых коробках.

После этого глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что фетва противоречит Конституции страны, а ее реализация может привести к разжиганию религиозной розни и расколу в обществе, поскольку она фактически противопоставляет курьеров-мусульман остальным гражданам.

