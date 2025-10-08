На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Подростки заперли ровесницу в раздевалке российской школы и издевались над ней

В Краснодаре девочки заперли ровесницу в раздевалке школы и издевались над ней
true
true
true
close
Hryshchyshen Serhiiv/Shutterstock/FOTODOM

В Краснодаре подростки заперли девочку в раздевалке во время урока и издевались над ней. Об этом сообщает «Кубань 24».

Инцидент произошел во время урока физкультуры. Предварительно, ровесницы заперли одноклассницу в раздевалке, держали дверь и подвергали ее издевательствам. Пострадавшей давали пощечины и надели на голову мусорное ведро. Все происходящее снималось на камеру мобильного телефона.

Полиция инициировала проверку по факту случившегося. В ближайшее время для проведения необходимых мероприятий в учебное заведение будут направлены специалисты.

До этого в Тюмени подростки издевались над ровесником из-за его внешнего вида. Особенно им не понравились белые шнурки жертвы — юношу заставляли их жевать.

Ранее в Магнитогорске подросток бросил за шиворот ребенку зажженную сигарету.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами