Подростки заперли ровесницу в раздевалке российской школы и издевались над ней

В Краснодаре девочки заперли ровесницу в раздевалке школы и издевались над ней

В Краснодаре подростки заперли девочку в раздевалке во время урока и издевались над ней. Об этом сообщает «Кубань 24».

Инцидент произошел во время урока физкультуры. Предварительно, ровесницы заперли одноклассницу в раздевалке, держали дверь и подвергали ее издевательствам. Пострадавшей давали пощечины и надели на голову мусорное ведро. Все происходящее снималось на камеру мобильного телефона.

Полиция инициировала проверку по факту случившегося. В ближайшее время для проведения необходимых мероприятий в учебное заведение будут направлены специалисты.

До этого в Тюмени подростки издевались над ровесником из-за его внешнего вида. Особенно им не понравились белые шнурки жертвы — юношу заставляли их жевать.

Ранее в Магнитогорске подросток бросил за шиворот ребенку зажженную сигарету.