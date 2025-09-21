На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Магнитогорске подросток бросил за шиворот ребенку горящую сигарету

На Урале подросток обжег ребенка окурком, который бросил ему за шиворот на улице
Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей»

В Челябинской области подросток бросил за шиворот ребенку горящую сигарету. Об этом пишет «Агентство чрезвычайных новостей».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел 18 сентября на перекрестке улицы Завенягина и проспекта Карла Маркса в Магнитогорске. По словам мальчика, к нему со спины подошел молодой человек, с которым он не был знаком, и бросил зажженную сигарету за шиворот из хулиганских побуждений.

Злоумышленник покинули место происшествия, а пострадавший был доставлен в больницу с ожогами спины и шеи. Мать школьника намерена привлечь виновного к ответственности и уже обратилась в правоохраниительные органы.

До этого российские девятиклассницы засунули в рот восьмилетней девочке туалетный ершик. Инцидент произошел в школе города Спасска-Дальнего во время перемены. Предварительно, три ученицы девятого класса силой затащили восьмилетнюю девочку из второго класса в туалет, где сдавили ей горло, не давая позвать на помощь. Агрессорши взяли туалетный ершик и стали водить им по лицу ребенка, засовывая его в рот. Унижения прекратились только после того, как подруги пострадавшей позвали взрослых.

Ранее в Кемеровской области подростки издевались над сверстником, снимая все на видео.

