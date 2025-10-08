На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полиция Москвы выдворила 4,5 тыс. иностранцев с опасными заболеваниями

Ilya Moskovets/Global Look Press

Столичные правоохранители с начала 2025 года выдворили из страны свыше 4,5 тысяч иностранных граждан с опасными инфекционными заболеваниями. Об этом сообщил врио начальника Управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Москве Игорь Дудник, передает «Интерфакс».

По его словам, иностранцы пытались оформить разрешительные документы на пребывание в России, но у них были выявлены инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих.

«Все они удалены из страны», — сказал Дудник.

Кроме того, из России были выдворены свыше 1,6 тыс. иностранцев за употребление наркотических веществ. Еще 150 человек пытались попасть в Россию после совершения административных правонарушений, используя изменившиеся установочные данные.

Всего за девять месяцев текущего года сотрудники московской полиции выдворили из России свыше 15 тысяч человек, отметил Дудник.

С 5 февраля 2025 года должностные лица МВД России получили право самостоятельно принимать решения о выдворении из страны иностранных граждан и лиц без гражданства за некоторые правонарушения.

Ранее сообщалось, что в России могут освободить часть детей иностранцев от теста на знание русского языка.

