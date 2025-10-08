Дело возбудили после того, как алабай чуть не разорвал ребенка в Сочи

В Сочи возбудили дело после того, как алабай чуть не разорвал ребенка

В Сочи после нападения соседской собаки на ребенка возбудили уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

В связи с травмированием десятилетнего мальчика в результате нападения собаки возле дома на Грибном переулке возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ. В данный момент следователи устанавливают степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка — назначена судебно-медицинская экспертиза.

Инцидент произошел 6 октября, когда школьники проходили мимо одного из дворов. Соседская собака породы алабай выбежала на них через открытую калитку и атаковала десятилетнего мальчика и 13-летнюю девочку. В результате мальчик получил рваные раны затылка и уха, а также другие телесные повреждения. Его госпитализировали в медицинское учреждение. Девочку с раной в области груди доставил в больницу отец.

