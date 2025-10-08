В Подмосковье задержали мужчину, подорвавшего авто военного по заданию Украины

В Московской области полицейские вместе с сотрудниками ФСБ России задержали мужчину, который по заданию спецслужб Украины подорвал автомобиль военнослужащего Минобороны в Наро-Фоминске. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомств, злоумышленник самостоятельно связался с куратором через мессенджер и выполнял его инструкции. В частности, он собирал сведения об оборонном предприятии в Алтайском крае, поджег автомобиль военнослужащего, уничтожив при этом еще два транспортных средства, и изготовил два самодельных взрывных устройства. Одно из них было спрятано в тайник в Москве, а другим совершен подрыв в Наро-Фоминске.

Следственный отдел УМВД по Наро-Фоминскому округу возбудил уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ, предусматривающей до 20 лет лишения свободы. Во время обыска у подозреваемого изъяли взрывчатые вещества, компоненты для их изготовления, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

