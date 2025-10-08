На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье задержали мужчину, подорвавшего авто военного по заданию Украины

ФСБ сообщила о задержании агента Киева, подорвавшего машину в Наро-Фоминске
true
true
true

В Московской области полицейские вместе с сотрудниками ФСБ России задержали мужчину, который по заданию спецслужб Украины подорвал автомобиль военнослужащего Минобороны в Наро-Фоминске. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомств, злоумышленник самостоятельно связался с куратором через мессенджер и выполнял его инструкции. В частности, он собирал сведения об оборонном предприятии в Алтайском крае, поджег автомобиль военнослужащего, уничтожив при этом еще два транспортных средства, и изготовил два самодельных взрывных устройства. Одно из них было спрятано в тайник в Москве, а другим совершен подрыв в Наро-Фоминске.

Следственный отдел УМВД по Наро-Фоминскому округу возбудил уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ, предусматривающей до 20 лет лишения свободы. Во время обыска у подозреваемого изъяли взрывчатые вещества, компоненты для их изготовления, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стала известна первая цель террориста, подорвавшего авто офицера в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами