Бастрыкин заявил, что украинские спецслужбы вербуют подростков для диверсий

Украинские спецслужбы продолжают попытки вербовать российских подростков для совершения диверсий, обещая им денежное вознаграждение. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

По словам Бастрыкина, анализ преступлений, совершенных несовершеннолетними, выявил активность иностранных структур, включая украинские спецслужбы, в деструктивном влиянии на молодежь. Среди мотивов таких действий — национальная ненависть, поддержка террористической идеологии и нацизма.

«Среди подростков, совершающих преступления против безопасности государства, распространены опасные явления: национализм, терроризм, нацизм. Это требует серьезного внимания», — подчеркнул глава СК.

2 апреля Воронежский областной суд вынес приговор 36-летнему Руслану Минакову, обвиненному в госизмене и изготовлении взрывчатки для украинской разведки. Его приговорили к 19 годам колонии строгого режима и штрафу в 800 тыс. рублей.

Ранее Дума приняла закон о лишении свободы за несообщение о диверсиях.