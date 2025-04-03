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Бастрыкин заявил, что украинские спецслужбы вербуют подростков для диверсий

Бастрыкин: спецслужбы Украины пытаются вербовать подростков для диверсий
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Украинские спецслужбы продолжают попытки вербовать российских подростков для совершения диверсий, обещая им денежное вознаграждение. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

По словам Бастрыкина, анализ преступлений, совершенных несовершеннолетними, выявил активность иностранных структур, включая украинские спецслужбы, в деструктивном влиянии на молодежь. Среди мотивов таких действий — национальная ненависть, поддержка террористической идеологии и нацизма.

«Среди подростков, совершающих преступления против безопасности государства, распространены опасные явления: национализм, терроризм, нацизм. Это требует серьезного внимания», — подчеркнул глава СК.

2 апреля Воронежский областной суд вынес приговор 36-летнему Руслану Минакову, обвиненному в госизмене и изготовлении взрывчатки для украинской разведки. Его приговорили к 19 годам колонии строгого режима и штрафу в 800 тыс. рублей.

Ранее Дума приняла закон о лишении свободы за несообщение о диверсиях.

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