Российские компании предостерегли от премий за отсутствие больничных

Специалист Ветерков: премии за отсутствие больничных – риск эпидемии в коллективе
Depositphotos

Некоторые российские работодатели мотивируют сотрудников следить за здоровьем, выплачивая им премии за отсутствие больничных. Однако это опасный тренд, который создает риски того, что заболевший сотрудник придет в офис и заразит всех остальных, предупредил в беседе с НСН замгендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

Практика поощрения за отсутствие больничных обычно реализуется в форме либо выплаты премий, либо предоставления дополнительных дней отпуска, отметил эксперт.

«Однако она признается рискованной: создается опасный стимул приходить на работу больными, что ведет к заражению коллектива и снижению общей продуктивности», — подчеркнул он.

Более здравый современный тренд направлен на системную профилактику, а не награду за отсутствие болезни, добавил Ветерков. Эта работа включает в себя, в том числе, программы ДМС, хорошие условия труда, корпоративные программы поддержания физической активности. Причем последние, по словам эксперта, за последнее время изменились – если раньше сотрудникам выдавали разовые абонементы в спортзалы, то сегодня уже внедряют комплексные программы, которые предусматривают компенсацию оплаты тренировок, правильного питания и даже ментального здоровья.

«Большинство работодателей также стараются предложить офисным работникам гибридный формат работы, позволяющий интегрировать тренировки в рабочее расписание», — заключил эксперт.

Напомним, согласно исследованию, больше половины российских компаний выделяют время сотрудникам на физическую активность, включая организацию спортивных корпоративных соревнований и групповых занятий с тренером. Примерно в каждой пятой компании — 19,9% — проводят спортивные мероприятия пару раз в год или реже.

Ранее россиянам объяснили, можно ли взять больничный из-за панических атак.

