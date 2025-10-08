Российские компании предостерегли от премий за отсутствие больничных

Некоторые российские работодатели мотивируют сотрудников следить за здоровьем, выплачивая им премии за отсутствие больничных. Однако это опасный тренд, который создает риски того, что заболевший сотрудник придет в офис и заразит всех остальных, предупредил в беседе с НСН замгендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

Практика поощрения за отсутствие больничных обычно реализуется в форме либо выплаты премий, либо предоставления дополнительных дней отпуска, отметил эксперт.

«Однако она признается рискованной: создается опасный стимул приходить на работу больными, что ведет к заражению коллектива и снижению общей продуктивности», — подчеркнул он.

Более здравый современный тренд направлен на системную профилактику, а не награду за отсутствие болезни, добавил Ветерков. Эта работа включает в себя, в том числе, программы ДМС, хорошие условия труда, корпоративные программы поддержания физической активности. Причем последние, по словам эксперта, за последнее время изменились – если раньше сотрудникам выдавали разовые абонементы в спортзалы, то сегодня уже внедряют комплексные программы, которые предусматривают компенсацию оплаты тренировок, правильного питания и даже ментального здоровья.

«Большинство работодателей также стараются предложить офисным работникам гибридный формат работы, позволяющий интегрировать тренировки в рабочее расписание», — заключил эксперт.

Напомним, согласно исследованию, больше половины российских компаний выделяют время сотрудникам на физическую активность, включая организацию спортивных корпоративных соревнований и групповых занятий с тренером. Примерно в каждой пятой компании — 19,9% — проводят спортивные мероприятия пару раз в год или реже.

Ранее россиянам объяснили, можно ли взять больничный из-за панических атак.