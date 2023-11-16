Больше половины компаний поддерживает физическую активность сотрудников

Больше половины российских компаний выделяет время сотрудникам на физическую активность, включая организацию спортивных корпоративных соревнований и групповых занятий с тренером. Это показало исследование «Актион Охрана Труда», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Примерно в каждой пятой компании — 19,9% — проводят спортивные мероприятия пару раз в год или реже. В 17,8% компаний проводят мероприятия регулярно, но не каждый день. Почти в каждой шестой компании — 15,7% — ежедневно делаются паузы, чтобы сотрудники могли размяться.

Однако в чуть менее половины организаций — 46,6% — не выделяют время для физической активности работников вовсе.

Наиболее популярным видом физических активностей являются спортивные корпоративные соревнования — участие в них принимают сотрудники 31% опрошенных компаний. Примерно каждая десятая компаний — 10,4% — проводит групповые занятия с тренером, а 6,9% — ежедневные физкульт-брейки.

При этом ни в одной из опрошенных организаций не сокращают рабочий день сотрудникам в случае их отказа от курения. Лишь в 2,7% совершают денежные выплаты сотрудникам, борющимся с вредной привычкой. В 30,4% устно поощряют таких сотрудников, а в большинстве — 67% — не предусмотрено никаких мер поддержки.

В каждой четвертой компании — 26% — сотрудники получают корпоративные скидки на абонементы в спортивные залы и секции. А в трети организаций — 33,1% — работники участвуют в соревнованиях по бегу (марафоны, полумарафоны).

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