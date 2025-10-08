На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Водителям объяснили, что обязательно нужно проверить в авто перед морозами

Автоэксперт Попов: перед морозами важно смазать все уплотнители в авто
Кирилл Брага/РИА Новости

Перед наступлением холодов следует нанести на все резиновые уплотнители силиконовую смазку, чтобы сохранить их эластичность при низких температурах. Такой совет в беседе с РИАМО дал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

«Существует практика: покупают силиконовую смазку после того, как уже на дворе -5, а на самом деле наносить ее надо, когда плюс 5 — плюс 7 градусов, чтобы она пропитала резину и та сохраняла эластичность при наступлении минусовых температур», — сказал специалист.

Он также посоветовал проверить до холодов состояние отопителя салона и все подогревы.

В Роскачестве и Росстандарте до этого напомнили, что в машине в зимнее время, особенно в дальних поездках, должны быть провода для прикуривания, буксировочный трос и автомобильная лопата. Помимо этого, нужно иметь аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет и докатку, которая отличается меньшим диаметром и толщиной по сравнению со штатным колесом.

Ранее россиянам рассказали, на чем нельзя экономить при подготовке авто к зиме.

