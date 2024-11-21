Россиянам рассказали, на чем нельзя экономить при подготовке авто к зиме

Прежде чем придут морозы и выпадет снег, автовладельцам необходимо подготовить машины, заявил в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Шины недостаточно просто переобуть. Нужно переобуть на качественные покрышки, которые будут работать зимой. Если это просто делается для галочки, тогда, конечно, это угроза и для самого себя, и для окружающих. Также необходимо проверить состояние щеток стеклоочистителя и нанести антидождь на лобовое стекло», — отметил Шапарин.

Кроме того, стоит уже залить в бачок стеклоомывателя незамерзающую жидкость. Если климат очень жесткий, то необходимо залить в двигатель масло с индексом 0, например 0W-20 или 0W-30.

До этого технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что россияне, которые не меняют резину на своих автомобилях с наступлением холодов, подвергают себя целому ряду рисков.

«Летние шины сделаны из такой резиновой смеси, которая дубеет, становится «деревянной», при первом же холоде. А холод для этого изделия — это как раз от +7 до +5 градусов. То есть машина на такой дубовой резине будет терять в управляемости, снизится пятно контакта с дорогой, будет хуже сцепление», — заявил он.

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