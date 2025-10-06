В России призвали маркировать вредные для детей продукты

Замсекретаря ОП предложил маркировать чипсы и газировку как опасные для здоровья

Заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб предложил маркировать продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров, например, чипсы и газированные напитки. Об этом сообщает ТАСС.

Чиновник напомнил, что употребление таких продуктов ведет к ожирению и сахарному диабету, поэтому их необходимо маркировать, сделать для них разноцветные ценники.

По словам Глеба, красным ценником можно обозначать опасные продукты, желтым — те продукты, которые не рекомендуется к употреблению детям, а зеленым — то, что безопасно и полезно для детей.

Замсекретаря предложил обязать производителей размещать на упаковке данные о том, что употребление конкретного продукта вредит здоровью, как это, например, пишут на сигаретах или алкоголе. Он обратил внимание на то, что сейчас на полках магазинов все самые яркие упаковки у самых вредных продуктов.

Гриб призвал внести соответствующие изменения с российское законодательство, чтобы обезопасить детей.

Ранее сообщалось, что в России могут начать маркировать игрушки по новым стандартам.