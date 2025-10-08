Ученый рассказал, как сохранить урожай яблок до декабря

Правильное хранение яблок поможет сохранить их до декабря, для этого отлично подойдут зимние сорта. Об этом рассказал ученый-агроном, селекционер, кандидат сельскохозяйственных наук Андрей Седов, передает Pravda.Ru.

По его словам, держать плоды нужно в прохладе, например, в холодильнике при температуре от 0 до +3 градусов. Чтобы избежать высыхания яблок, лучше упаковать их в тонкие пленки по 1-1,5 кг и хранить в поддонах. Эксперт добавил, что можно также устроить на лоджии короб из пенопласта, чтобы избежать замерзания.

«Если вы их будете при комнатной температуре держать, они быстро перезреют и будут непригодны, испортятся. Если есть на даче подвал, значит подвал. Тот же холодильник на даче, даже если он не работает, все равно в нем не замерзнут так быстро плоды. Я думаю, что до декабря точно не замерзнут», — пояснил Седов.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова до этого говорила, что дачники смогут надолго сохранить урожай овощей, если предварительно просушат их. По ее словам, свеклу, морковь и картофель с огорода следует сначала положить в сарай на три-четыре дня, а после — переместить в подвал. За этот период они немного подсохнут и не будут гнить.

Ранее россиянам объяснили причины роста цен на овощи, мясо и молочку.