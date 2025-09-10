Дачникам объяснили, как правильно хранить урожай овощей

Дачники смогут надолго сохранить урожай овощей, если предварительно просушат их. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, свеклу, морковь и картофель с огорода следует сначала положить в сарай на три-четыре дня, а после — переместить в подвал. За этот период они немного подсохнут и не будут гнить.

«После свеклу и морковь советую оставить в деревянном ящике и засыпать песком. Картошку же следует положить просто так — в песке она может испортиться», — добавила Воронова.

Капусту она посоветовала положить на полки в подвале, каждый кочан стоит завернуть в хлопчатобумажную ткань. Агроном Владимир Викулов, в свою очередь, добавил, что для хранения можно выбирать только позднеспелые сорта капусты.

Эксперт товарной категории «Дом и сад» компании modi Татьяна Михайлова до этого рассказала, что овощи, фрукты и зелень нуждаются в определенной температуре и влажности, а также в правильной упаковке. Корнеплоды, такие как картофель, свекла и морковь, лучше всего хранить в прохладных и темных местах, в контейнерах или ящиках, которые пропускают воздух, чтобы предотвратить гниение. Яблоки, по ее словам, требуют хранения в сухом и хорошо проветриваемом месте.

