Дачникам объяснили, как правильно хранить урожай овощей

Садовод Воронова: предварительная сушка поможет сохранить урожай овощей
ricardo.miyajima/Shutterstock/FOTODOM

Дачники смогут надолго сохранить урожай овощей, если предварительно просушат их. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, свеклу, морковь и картофель с огорода следует сначала положить в сарай на три-четыре дня, а после — переместить в подвал. За этот период они немного подсохнут и не будут гнить.

«После свеклу и морковь советую оставить в деревянном ящике и засыпать песком. Картошку же следует положить просто так — в песке она может испортиться», — добавила Воронова.

Капусту она посоветовала положить на полки в подвале, каждый кочан стоит завернуть в хлопчатобумажную ткань. Агроном Владимир Викулов, в свою очередь, добавил, что для хранения можно выбирать только позднеспелые сорта капусты.

Эксперт товарной категории «Дом и сад» компании modi Татьяна Михайлова до этого рассказала, что овощи, фрукты и зелень нуждаются в определенной температуре и влажности, а также в правильной упаковке. Корнеплоды, такие как картофель, свекла и морковь, лучше всего хранить в прохладных и темных местах, в контейнерах или ящиках, которые пропускают воздух, чтобы предотвратить гниение. Яблоки, по ее словам, требуют хранения в сухом и хорошо проветриваемом месте.

Ранее юрист рассказал, как новый закон повлияет на дачников.

