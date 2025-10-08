Эксперт подтвердил, что в РФ чаще начали отказывать в трудоустройстве курильщикам

В России выросло число компаний, которые отказывают в трудоустройстве курильщикам. Это новый тренд на рынке труда, который в ближайшее время будет набирать обороты, заявил НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору персонала Гарри Мурадян.

Особенно часто требование к будущему сотруднику «не курить» будет появляться в сферах с высокой конкуренцией, считает эксперт.

«Росту отказов в трудоустройстве из-за курения способствует тенденция к здоровому образу жизни среди работников. Кроме того, работодатели стараются сократить потери времени на нерабочие перерывы», — объяснил Мурадян.

Пока подобные требования не стали повсеместными – внимание этому вопросу уделяют порядка 3% от общего количества работодателей, а отказы в трудоустройстве из-за наличия у кандидата вредной привычки хоть и есть, но пока не столь массовые, отметил специалист. При этом он подчеркнул, что в целом всем компаниям характерно беспокойство по поводу того, что курильщик будет постоянно делать перерывы, причем такие перекуры могут негативно повлиять на весь коллектив.

«Впрочем, ценных специалистов руководство старается сохранять независимо от их привычек», — заключил эксперт.

До этого британские аналитики выяснили, что курящие сотрудники отдыхают более чем на 10 дней дольше своих некурящих коллег из-за перекуров. Согласно результатам исследования, примерно две недели в году у курильщиков уходят на перекуры. В среднем за неделю курящий сотрудник не работает около двух часов, из-за того, что бегает на перекуры. В результате в году получается около 92 часов с учетом праздников и выходных. При этом 69% респондентов никак не фиксируют потраченное на перекур время в рабочем графике.

Ранее россиянам дали советы, которые помогут отказаться от курения.