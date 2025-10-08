В РФ приняли более 2,8 тысячи решений о прекращении приобретенного гражданства

Сотрудники министерства внутренних дел РФ приняли более 2,8 тыс. решений о прекращении приобретенного российского гражданства с момента вступления в силу соответствующего закона в 2023 году. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«2875 решений о прекращении гражданства Российской Федерации принято с начала действия Федерального закона от 28 апреля 2023 года №138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» территориальными органами МВД», — говорится в заявлении.

По словам Волк, чаще всего такие решения принимались в отношении натурализованных граждан РФ, которые не исполнили обязанности по первоначальной постановке на воинский учет или были привлечены к уголовной ответственности. Представитель ведомства подчеркнула, что в первую очередь цель создания института прекращения российского гражданства заключается в повышении эффективности противодействия лицам, действия которых могут угрожать национальной и общественной безопасности.

В сентябре правительство РФ поддержало законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от воинского учета. Документ предусматривает возможность лишения гражданства не только самих нарушителей, но и их родственников, включая детей. Как отмечалось в отзыве кабинета министров, инициатива может быть принята при условии ее доработки с учетом замечаний.

Ранее в РФ предложили обязать мигрантов возмещать расходы из бюджета в случае лишения их российского гражданства.