Жителя Великого Новгорода осудили на 15 лет за госизмену

Новгородский областной суд признал местного жителя Пурышева Н. Н. виновным в госизмене и передаче данных украинской разведке. Об этом сообщает прокуратура Новгородской области.

Суд назначил ему 15 лет лишения свободы, из которых пять лет он проведет в тюрьме, а еще 10 — в колонии строгого режима.

Следствие установило, что обвиняемый, являясь сотрудником одного из предприятий военно-промышленного комплекса, с помощью Telegram вышел на связь с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины и передал ему сведения о расположении на территории Новгородской области войсковых частей. Также Пурышев сообщил данные о предприятии, на котором работал, включая назначение и объемы выпускаемой продукции.

После этого он выполнял задания, которые выдавала ему иностранная спецслужба. Пока приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

25 сентября на Сахалине за попытку государственной измены в пользу Украины и призывы к терроризму суд приговорил жителя области к 14 годам лишения свободы.

Ранее ФСБ показала кадры задержания украинского агента в Херсонской области.