Российские подростки устроили танцы у памятника советским солдатам ради видео

В Курской области подростки станцевали у памятника советским солдатам ради видео
В Курской области компания подростков устроила танцы у мемориала и сняла это на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Тревожный Курск».

Предварительно, инцидент произошел у памятника советским солдатам, расположенного в городе Обоянь. На видео, снятом несовершеннолетними, видно, как двое юношей и три девушки танцуют у мемориала.

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту случившегося, сообщили в ГУ МВД России по региону. Личности героев видео и обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются. Действиям подростков дадут правовую оценку.

До этого российские подростки устроили лежанку на мемориале у Вечного огня и оставили там рисунки. Нарушителей сфотографировали неравнодушные прохожие.

Ранее в Петербурге задержали осквернителей мемориала на Марсовом поле.

