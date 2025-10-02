На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Санкт-Петербурге задержали осквернителей мемориала на Марсовом поле

МВД сообщило о задержании подозреваемых в вандализме на Марсовом поле
Илья Тимин/РИА Новости

В Санкт-Петербурге задержали двоих мужчин, подозреваемых в осквернении мемориала на Марсовом поле. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По информации Следственного комитета, в сети появилась видеозапись, на которой видно, как двое молодых людей залили жидкостью Вечный огонь.

Петербургские следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления по статье «Осквернение мемориальных сооружений группой лиц».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления по Северной столице Петру Выменцу представить доклад о расследовании дела.

В сентябре в селе Долгодеревенском Челябинской области неизвестные осквернили мемориал Вечного огня, использовав памятную звезду в качестве сковороды для приготовления яичницы. На звезде, внутри которой горит Вечный огонь, злоумышленники приготовили яичницу. Поблизости остался обугленный шпагат.

Ранее подростки сняли видео у военного памятника под песню с ненормативной лексикой.

