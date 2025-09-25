Российские подростки устроили лежанку на мемориале у Вечного огня и оставили там рисунки

В Ейске группа подростков устроила лежанку на мемориале у Вечного огня и оставила там рисунки. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел на мемориальном комплексе «Павшим героям» на площади Революции, где расположен Вечный огонь. Подростки лежа расположились на элементах мемориала, а также, по словам очевидцев, рисовали на памятнике. Нарушителей сфотографировали неравнодушные прохожие.
Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту случившегося. В ходе мероприятий действиям несовершеннолетних дадут правовую оценку.
До этого на Урале две девочки пожарили зефир на Вечном огне. Прокуратура начала проверку и сейчас устанавливает обстоятельства случившегося, а также личности подростков и их законных представителей.
Ранее неизвестные пожарили яичницу на Вечном огне в Челябинской области.