Российские подростки устроили лежанку на мемориале у Вечного огня и оставили там рисунки

В Ейске подростки устроили лежанку на мемориале у Вечного огня

В Ейске группа подростков устроила лежанку на мемориале у Вечного огня и оставила там рисунки. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на мемориальном комплексе «Павшим героям» на площади Революции, где расположен Вечный огонь. Подростки лежа расположились на элементах мемориала, а также, по словам очевидцев, рисовали на памятнике. Нарушителей сфотографировали неравнодушные прохожие.

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту случившегося. В ходе мероприятий действиям несовершеннолетних дадут правовую оценку.

До этого на Урале две девочки пожарили зефир на Вечном огне. Прокуратура начала проверку и сейчас устанавливает обстоятельства случившегося, а также личности подростков и их законных представителей.

Ранее неизвестные пожарили яичницу на Вечном огне в Челябинской области.