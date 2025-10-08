В Красноярском крае выпал черный снег

В Назарово Красноярского края вновь зафиксировано выпадение черного снега. Кадры с осадками показал Telegram-канал «ЧП 124».

Как отметил эколог Павел Гудовский, осадки потемнели из-за выбросов сажи с Назаровской ГРЭС. Местные жители также связывают потемнение снега именно с выбросами сажи с тепловой электростанции.

Активные жители города уже направили обращения во все возможные инстанции и теперь ожидают проведения проверок.

До этого в городе США прошел коричневый снег, вызывающий раздражение на коже. Небольшой город Рамфорд в штате Мэн стал свидетелем необычного явления: снег покрылся коричневым налетом, что вызвало обеспокоенность среди местных жителей. Городские власти выпустили предупреждение о том, что прикосновение к таким осадкам может вызвать раздражение кожи.

Несмотря на то, что городские власти заявили, что химикаты, выбрасываемые фабрикой, нетоксичны, они настоятельно рекомендовали жителям не прикасаться к загрязненному снегу.

Ранее синоптик увидел признак наступления классической осени в Москве.