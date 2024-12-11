В США прошел коричневый снег, вызывающий раздражение на коже

В городе США прошел коричневый снег, вызывающий раздражение на коже, пишет New York Post. Местные власти просят людей не прикасаться к нему.

Во вторник небольшой город Рамфорд в штате Мэн стал свидетелем необычного явления: снег покрылся коричневым налетом, что вызвало обеспокоенность среди местных жителей. Городские власти выпустили предупреждение о том, что прикосновение к таким осадкам может вызвать раздражение кожи.

Причиной этому стал сбой на местной бумажной фабрике, в результате которого в воздух попал черный щелок — побочный продукт производства бумаги. После этого снег и приобрел странный оттенок.

«Похоже на снег весной, хотя на самом деле он какой-то красновато-коричневый», — прокомментировала местная жительница.

Несмотря на то, что городские власти заявили, что химикаты, выбрасываемые фабрикой, нетоксичны, они настоятельно рекомендовали жителям не прикасаться к загрязненному снегу.

«Хотя он нетоксичен, его не следует трогать или допускать контакта с кожей», — говорится в заявлении.

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