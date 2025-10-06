Названы гены, которые связаны с наступлением осенней хандры

С наступлением осени многие замечают, как их настроение меняется. В некоторых случаях речь может идти не просто о хандре, а о сезонной депрессии, при которой изменения в настроении случаются эпизодически: осенью‑зимой проявляются, а весной‑летом стихают. На риски развития этой формы депрессии влияют пять генов, рассказала «Газете.Ru» клинический биоинформатик Национального центра генетических исследований (MyGenetics) Анна Бердникова.

«На первый взгляд, может показаться, что сезонное аффективное расстройство (САР) — просто реакция организма на сокращение светового дня. Но исследования последних лет показывают, что около 29% случаев САР связаны с наследственными факторами. Ученые выделили несколько групп генов, которые делают некоторых из нас более уязвимыми к сокращению светового дня. Например, гены 5-HTTLPR, TPH2, HTR2A, связанные с обменом серотонина, демонстрируют повышенную чувствительность к уменьшению светового дня осенью. У людей с определенными вариантами перечисленных генов серотониновая система особенно чувствительна к сезонным изменениям, что может стать дополнительным биохимическим риском развития сезонной депрессии», – объяснила специалист.

По словам биоинформатика, современные исследования выделяют также гены COMT и DRD4, регулирующие метаболизм дофамина, ответственного за чувство удовлетворения и вовлеченности в деятельность.

«Изменения в их работе объясняют характерное для расстройства снижение интереса к привычным увлечениям и повседневной активности. Наличие генетической предрасположенности не означает фатальной обреченности на осенне-зимнюю хандру. Гены создают предрасположенность, но образ жизни, включая светотерапию, физическую активность и правильное питание, может значительно смягчить проявления сезонной депрессии», – заключила специалист.

