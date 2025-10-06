проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Названы гены, которые связаны с наступлением осенней хандры

Биоинформатик Бердникова: пять генов отвечают за риски развития осенней депрессии

true
true
true
close
Depositphotos

С наступлением осени многие замечают, как их настроение меняется. В некоторых случаях речь может идти не просто о хандре, а о сезонной депрессии, при которой изменения в настроении случаются эпизодически: осенью‑зимой проявляются, а весной‑летом стихают. На риски развития этой формы депрессии влияют пять генов, рассказала «Газете.Ru» клинический биоинформатик Национального центра генетических исследований (MyGenetics) Анна Бердникова.

«На первый взгляд, может показаться, что сезонное аффективное расстройство (САР) — просто реакция организма на сокращение светового дня. Но исследования последних лет показывают, что около 29% случаев САР связаны с наследственными факторами. Ученые выделили несколько групп генов, которые делают некоторых из нас более уязвимыми к сокращению светового дня. Например, гены 5-HTTLPR, TPH2, HTR2A, связанные с обменом серотонина, демонстрируют повышенную чувствительность к уменьшению светового дня осенью. У людей с определенными вариантами перечисленных генов серотониновая система особенно чувствительна к сезонным изменениям, что может стать дополнительным биохимическим риском развития сезонной депрессии», – объяснила специалист.

По словам биоинформатика, современные исследования выделяют также гены COMT и DRD4, регулирующие метаболизм дофамина, ответственного за чувство удовлетворения и вовлеченности в деятельность.

«Изменения в их работе объясняют характерное для расстройства снижение интереса к привычным увлечениям и повседневной активности. Наличие генетической предрасположенности не означает фатальной обреченности на осенне-зимнюю хандру. Гены создают предрасположенность, но образ жизни, включая светотерапию, физическую активность и правильное питание, может значительно смягчить проявления сезонной депрессии», – заключила специалист.

Ранее врач рассказал, работает ли молоко с медом при борьбе с болью в горле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами