На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач назвала продукты, которые помогут сохранить зрение

Врач Голубева: персики и кукуруза помогут сохранить зрение
true
true
true
close
Shutterstock

Правильное питание поможет сохранить здоровье зрения — в рацион важно включать продукты, богатые витамином А и каротином. Об этом kp.ru рассказала офтальмолог МНТК «Микрохирургия глаза» им. С.Н. Федорова Минздрава России Олеся Голубева.

Так, она советует есть больше тыквы, моркови, кукурузы, болгарского перца, шпината, капусты всех видов, зеленого горошка и помидоров. Кроме того, для зрения полезны фрукты — персики, абрикосы, мандарины, апельсины и хурма, орехи (грецкий, кешью, арахис) и рыба, включая тунец, скумбрию, сельдь и лососевых.

«Помните, что острота зрения зависит не только от питания, но и от образа жизни (в том числе вредных привычек), наследственности, профессии. Все очень индивидуально. В том числе и зарядка для глаз — врач сможет порекомендовать необходимый именно вам комплекс упражнений, поэтому не пропускайте профилактические осмотры», — добавила Голубева.

Врач офтальмологического центра «Зрение» Кристина Горбачева до этого рассказала «Газете.Ru», что привычка тереть глаза может привести к повреждениям, воспалениям и ухудшению зрения. По словам врача, на руках находится большое количество микроорганизмов, поэтому при частом контакте рук с глазами повышается риск попадания инфекции и возникновения воспалительных заболеваний глаз, например, конъюнктивита и блефарита.

Ранее сообщалось, что ученые разработали мРНК-вакцину от возрастной потери зрения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами