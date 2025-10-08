Врач назвала продукты, которые помогут сохранить зрение

Правильное питание поможет сохранить здоровье зрения — в рацион важно включать продукты, богатые витамином А и каротином. Об этом kp.ru рассказала офтальмолог МНТК «Микрохирургия глаза» им. С.Н. Федорова Минздрава России Олеся Голубева.

Так, она советует есть больше тыквы, моркови, кукурузы, болгарского перца, шпината, капусты всех видов, зеленого горошка и помидоров. Кроме того, для зрения полезны фрукты — персики, абрикосы, мандарины, апельсины и хурма, орехи (грецкий, кешью, арахис) и рыба, включая тунец, скумбрию, сельдь и лососевых.

«Помните, что острота зрения зависит не только от питания, но и от образа жизни (в том числе вредных привычек), наследственности, профессии. Все очень индивидуально. В том числе и зарядка для глаз — врач сможет порекомендовать необходимый именно вам комплекс упражнений, поэтому не пропускайте профилактические осмотры», — добавила Голубева.

Врач офтальмологического центра «Зрение» Кристина Горбачева до этого рассказала «Газете.Ru», что привычка тереть глаза может привести к повреждениям, воспалениям и ухудшению зрения. По словам врача, на руках находится большое количество микроорганизмов, поэтому при частом контакте рук с глазами повышается риск попадания инфекции и возникновения воспалительных заболеваний глаз, например, конъюнктивита и блефарита.

Ранее сообщалось, что ученые разработали мРНК-вакцину от возрастной потери зрения.