В Госдуме призвали отменить плату на парковках для мотоциклов

Российским владельцам мотоциклов и прочего двухколесного транспорта необходимо официально разрешить бесплатно парковаться на платных парковках. С такой инициативой в Минтранс обратился депутат Госдумы Виталий Милонов, передает RT со ссылкой на копию письма.

Своё предложение депутат объяснил тем, что к нему обращается большое количество мотоциклистов с жалобой на несправедливые правила, по которым с них снимают плату за парковку, хотя мотоцикл не занимает столько места, сколько автомобиль. При этом двухколёсный транспорт снижает и нагрузку на дороги, так как занимает меньше места, не создаёт трафика, облегчает работу дорожников и коммунальщиков, подчеркнул Милонов.

С учётом этого он призвал исключить мотоциклы и прочий двухколёсный транспорт из списка средств передвижения, владельцы которых должны оплачивать парковку. Это правило должно действовать по всей стране, подчеркнул парламентарий.

«Данная мера будет способствовать поддержанию духа социальной справедливости и стимулировать жителей мегаполисов осваивать передвижение на мотоциклах и скутерах», — заключил Милонов.

Напомним, до этого такую меру ввели власти Московской области – они разрешили владельцам мотоциклов и электромобилей бесплатно парковаться на платных стоянках. Отмечается, что парковочное место после получения разрешения не резервируется – можно оставлять транспорт на любом свободном месте платной парковки.

