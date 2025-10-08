Москвичей предупредили о дожде и похолодании с начала следующей недели

С начала следующей недели в Москве и Подмосковье ожидаются интенсивные осадки и заметное понижение температуры. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозу синоптика, дневные температуры не превысят +8°C и не достигнут отметки +10°C, что ниже климатической нормы. Вильфанд уточнил, что регион окажется в холодной части антициклонального образования, из-за чего погодные условия станут более суровыми.

Ночью столбики термометров опустятся до +2…+4°C. По словам специалиста, не исключено, что заморозки вновь затронут центр европейской части России.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказывала, что первый снег в Москве может выпасть уже в последних числах октября. По ее данным, осадки наиболее вероятны 30–31 октября.

23 сентября директор Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что в течение десятилетия в России ожидается рост количества осадков в зимнее время. По его словам, их количество вырастет не так сильно, однако такая тенденция уже прослеживается. При этом он уточнил, что спрогнозировать, сколько снега выпадет этой зимой, пока сложно.

Ранее синоптики рассказали, чего ждать от зим 2025 и 2026 годов.