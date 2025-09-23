В России спрогнозировали рост количества осадков зимой

В течение десятилетия в России ожидается рост количества осадков в зимнее время. Об этом сообщил «Москве 24» директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

По его словам, их количество вырастет не так сильно, однако, такая тенденция уже прослеживается. При этом он уточнил, что спрогнозировать, сколько снега выпадет этой зимой, пока сложно.

Семенов добавил, что за последние 40 лет зима в стране стала теплее на 3–3,5 градуса, поэтому возможно, что в последующие десятилетия температура в этот период поднимется еще.

«Очень сильные вариации от года к году, все зависит от случайных и естественных колебаний», — указал климатолог.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что первый снег может выпасть в Московской области уже в субботу, 27 сентября. Столкновение влажного воздуха с холодными северными ветрами может привести к тому, что в пятницу в Среднем Поволжье и Волго-Вятском регионе, а в субботу — в Верхнем Поволжье, на севере и востоке Центральной России к ливням кое-где могут примешиваться заряды мокрого снега, уточнил он.

Ранее синоптик рассказал, когда ждать ночных заморозков в Московском регионе.