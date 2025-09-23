На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России спрогнозировали рост количества осадков зимой

Климатолог Семенов спрогнозировал рост количества осадков в России зимой
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

В течение десятилетия в России ожидается рост количества осадков в зимнее время. Об этом сообщил «Москве 24» директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

По его словам, их количество вырастет не так сильно, однако, такая тенденция уже прослеживается. При этом он уточнил, что спрогнозировать, сколько снега выпадет этой зимой, пока сложно.

Семенов добавил, что за последние 40 лет зима в стране стала теплее на 3–3,5 градуса, поэтому возможно, что в последующие десятилетия температура в этот период поднимется еще.

«Очень сильные вариации от года к году, все зависит от случайных и естественных колебаний», — указал климатолог.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что первый снег может выпасть в Московской области уже в субботу, 27 сентября. Столкновение влажного воздуха с холодными северными ветрами может привести к тому, что в пятницу в Среднем Поволжье и Волго-Вятском регионе, а в субботу — в Верхнем Поволжье, на севере и востоке Центральной России к ливням кое-где могут примешиваться заряды мокрого снега, уточнил он.

Ранее синоптик рассказал, когда ждать ночных заморозков в Московском регионе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами