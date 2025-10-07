На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Синоптик рассказала, когда в Москве выпадет первый снег

Синоптик Позднякова спрогнозировала первый снег в Москве в конце октября
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Первый снег в Москве может выпасть уже в последних числах октября. Об этом РИА Новости сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Все модели показывают, что вероятность выпадения первого снега в последних числах октября велика», — уточнила синоптик.

По ее данным, осадки наиболее вероятны 30–31 октября.

23 сентября директор Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что в течение десятилетия в России ожидается рост количества осадков в зимнее время. По его словам, их количество вырастет не так сильно, однако такая тенденция уже прослеживается. При этом он уточнил, что спрогнозировать, сколько снега выпадет этой зимой, пока сложно.

Семенов добавил, что за последние 40 лет зима в стране стала теплее на 3–3,5 градуса, поэтому возможно, что в последующие десятилетия температура в этот период поднимется еще.

Ранее атмосферное давление в Москве установило новый рекорд.

