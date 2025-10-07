Волонтеры рассказали, кого заметили в районе пропажи семьи в Красноярском крае

В районе исчезновения семьи Усольцев в Красноярском крае заметили волчью стаю и двух медведей. Об этом сообщает RT со ссылкой на волонтера Ирину Якунину.

По словам волонтера, хищников заметили при облете местности. Однако, по ее словам, маловероятно, что семья могла стать добычей животных.

«Мне кажется, что тогда могли быть и обнаружены останки людей, какие-то вещи были бы разбросаны, животные более мелкие бы все это растаскивали, соболь бы приходил, то есть цепочка следов в определенное место животных бы туда вела», — сказала собеседница телеканала.

Якунина добавила, что семью из трех человек с собакой не могли съесть за один день. В подобной ситуации медведь мог бы сделать схрон и начать сторожить место, отметила волонтер.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга Ирина с пятилетней дочерью из Сосновоборска бесследно пропали в таежном лесу под Красноярском. Они отправились в поход в сторону горы Буратинка, после чего с ними прервалась связь. В поисках задействованы более 80 человек, включая местных охотников и рыбаков. По предварительной информации, семья могла стать жертвой нападения медведя — хищника запечатлел беспилотник. СК уже завел уголовное дело, подробности – в материале «Газеты.Ru».

