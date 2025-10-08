Депутаты хотят решить кадровую проблему МВД отменой стажировки

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об отмене обязательной стажировки при поступлении на службу в органы внутренних дел (ОВД). Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Согласно действующему законодательству, новобранцы проходят стажировку в ОВД сроком от двух до шести месяцев. Во время нее проверяется их уровень подготовки и соответствие должности.

В пояснительной записке к документу говорится, что эта процедура «негативно отражается на процессе комплектования ОВД», в том числе в приграничных с Украиной регионах.

По мнению авторов инициативы, отмена стажировки позволит новичкам быстрее влиться в работу. Парламентарии предлагают заменить стажировку индивидуальным обучением под руководством непосредственного начальника и опытного сотрудника.

Проект закона также предполагает изменения срока контракта полицейских. В случае принятия поправок срок составит от одного до пяти лет вместо нынешних четырех.

В сентябре первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой сообщил, что некомплект конвойных подразделений достиг 29%.

Ранее сообщалось, что полиции не хватает 60% сотрудников из-за низких зарплат.