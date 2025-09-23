МВД сообщило о нехватке почти трети сотрудников конвойных подразделений

Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой сообщил о серьезной нехватке сотрудников в конвойных подразделениях. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, некомплект достигает 29%, то есть отсутствует почти каждый третий сотрудник. Он уточнил, что только за прошлый год полицейским пришлось конвоировать около 4 млн человек из СИЗО, изоляторов временного содержания и спецприемников в суды и на следственные действия. При этом имеющихся сил не хватает для обеспечения полной безопасности таких перевозок.

Горовой подчеркнул, что работа конвойных подразделений отличается высокой сложностью как в психологическом, так и в физическом плане. Из-за нехватки примерно 330 тыс. сотрудников для сопровождения задержанных и обвиняемых приходится задействовать сотрудников патрульно-постовой службы, ГИБДД, участковых и оперативников.

Недавнее исследование get experts, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что только 21% работодателей говорят, что они не испытывают нехватку рабочего персонала. У 58% нехватка ощущается, но все в штатном режиме, и 21% говорят об ощутимо остром дефиците кадров.

