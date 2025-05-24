В Тамбове расследовали хищение 600 млн рублей у предприятий ВПК

Министерство внутренних дел России сообщило о завершении расследования хищения 600 млн рублей у оборонных предприятий. Сообщение передает РИА Новости.

По данным следствия, житель Московской области до 2020 года создал разветвленное преступное сообщество, целью которого было хищение средств. Затем, в период с 2020 по 2021 год, он от имени подконтрольных ему компаний заключил несколько госконтрактов с четырьмя оборонными предприятиями в Тамбовской, Воронежской, Тульской областях и Москве, после чего похищал часть авансовых платежей по контрактам, не выполняя условия договоров полностью — средства направлялись на счета других подконтрольных фигуранту компаний под фиктивными предлогами. Большая часть средств — 236 млн рублей — были похищены из бюджета тамбовского оборонного предприятия.

«Организатор преступного сообщества содержится под стражей. Также обвинение в указанных противоправных деяниях предъявлено двум его сообщникам», — сообщили в МВД.

До этого Минобороны подало иск против ГКНПЦ имени М.В. Хруничева на 211 млн рублей.

Ранее министерство обороны подало два новых иска к заводу «Телта» на 63 млн рублей.