Обломки беспилотника обнаружили на улице в Липецке, проведена эвакуация

Ченцов: в Липецке эвакуировали 50 человек из-за обнаруженных обломков БПЛА
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Обломки беспилотного летательного аппарата упали на улицу Буденного в Липецке, из-за чего пришлось проводить эвакуацию. Об этом сообщил глава города Роман Ченцов в своем Telegram-канале.

Ченцов рассказал, что находится на месте происшествия. Из ближайших домов эвакуировали 50 человек, они в безопасности.

Тем, кому требовалась помощь, помогли устроиться в пунктах временного размещения, остальные поехали к родственникам, отметил он.

Ранее в Липецке был объявлен красный уровень тревоги «Угроза атаки БПЛА».

Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО в период с 20:00 мск до 23:00 мск сбили 30 украинских беспилотников в Белгородской, Курской, Ростовской и Воронежской областях.

До этого глава администрации Енакиево Сергей Захаров заявил, что ВСУ применяют для ударов по прифронтовым городам Донбасса беспилотники самолетного типа с двигателями, сопоставимыми по размерам с автомобильными.

Ранее эксперт рассказал, как дроны ВСУ смогли атаковать Тюмень.

