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В Англии осудили вандалов, спиливших «дерево Робин Гуда»

Британцев осудили на четыре года за уничтожение «дерева Робин Гуда»
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Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вандалам, срубившим легендарное «дерево Робин Гуда», вынесли приговор, они проведут 4 года и 3 месяца в заключении. Об этом сообщает BBC.

Известно, что в спиле дерева виновны Дэниэл Грэм и Адам Карратерс. Они были пьяны, когда уничтожали историческое дерево. Грэм ранее уже имел проблемы с законам, а после спила платана Сикамор-Гэп ему стали поступать угрозы.

Речь идет о вековом платане, который стоял в овраге у Вала Адриана в национальном парке Нортумберленд на севере Англии. Растение причислено к объектам культурного наследия ЮНЕСКО. Мировую известность дерево получило после того, как оно появилось в приключенческом фильме «Робин Гуд: Принц воров» в 1991 году.

Недавно в Санкт-Петербурге неизвестный черной краской испортил стенды фотовыставки под открытым небом «Эмоции Победы», установленные на Малой Конюшенной в честь 80-летия Победы. Молодой человек решил написать признание в любви прямо на плакатах, посвященных Великой Отечественной войне.

Ранее вандалы обокрали памятник воинам-интернационалистам после акции памяти в Сургуте.

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