Магнолию возрастом около 200 лет, которую возле Белого дома посадил седьмой президент США Эндрю Джексон, срубят. Об этом сообщил действующий американский лидер Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, растение находится в ужасном состоянии и представляет опасность.

«Этот процесс будет происходить на следующей неделе. Ее заменит другое, очень красивое дерево», — заявил Трамп.

До этого американский лидер заявил, что не хотел бы блокировать в стране социальную сеть TikTok.

Глава Белого дома во время общения с журналистами президентского пресс-пула отметил, что TikTok очень интересен многим потенциальным покупателям. Трамп подчеркнул, что его администрация ведет переговоры по этому вопросу с Китаем, и выразил уверенность, что сделка о продаже платформы будет заключена.

20 марта Трамп заявил, что красная кнопка на столе президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома нужна для вызова диетической колы, а не для активации ядерного оружия.

Ранее Трамп заявил о «психологическом дедлайне» в вопросе прекращения огня на Украине.