На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Следователи рассказали о ходе поисков семьи, пропавшей в Красноярском крае

СК Красноярского края: продолжается расследование по факту исчезновения семьи
true
true
true

В Красноярском крае продолжается расследование дела по факту исчезновения семьи Усольцевых. О ходе поисков рассказали в Следственном управлении Следственного комитета по региону.

Следователи допросили коллег пропавших, их близких родственников, местных жителей, управляющий базой отдыха и туристов.

«Перед туристическим походом мужчина интересовался у управляющего базой отдыха путем прохода и маршрутами к горам «Мальвинка» и «Буратинка» и планировал непродолжительный поход. Со слов местной жительницы она видела уходящую в лес семью с небольшими туристическими рюкзаками и в облегченной светлой одежде», — говорится в сообщении.

По словам родственников семьи, ее глава хорошо ориентировался в лесу и горах, регулярно ходил в длительные походы, участвовал в сплавах, был подготовлен. Семья характеризуется исключительно положительно, добавили в ведомстве.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга Ирина с пятилетней дочерью из Сосновоборска бесследно пропали в таежном лесу под Красноярском. Они отправились в поход в сторону горы Буратинка, после чего с ними прервалась связь. В поисках задействованы более 80 человек, включая местных охотников и рыбаков. По предварительной информации, семья могла стать жертвой нападения медведя — хищника запечатлел беспилотник. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что добровольцы с оружием охраняют поисковиков туристов под Красноярском.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами