Следователи рассказали о ходе поисков семьи, пропавшей в Красноярском крае

В Красноярском крае продолжается расследование дела по факту исчезновения семьи Усольцевых. О ходе поисков рассказали в Следственном управлении Следственного комитета по региону.

Следователи допросили коллег пропавших, их близких родственников, местных жителей, управляющий базой отдыха и туристов.

«Перед туристическим походом мужчина интересовался у управляющего базой отдыха путем прохода и маршрутами к горам «Мальвинка» и «Буратинка» и планировал непродолжительный поход. Со слов местной жительницы она видела уходящую в лес семью с небольшими туристическими рюкзаками и в облегченной светлой одежде», — говорится в сообщении.

По словам родственников семьи, ее глава хорошо ориентировался в лесу и горах, регулярно ходил в длительные походы, участвовал в сплавах, был подготовлен. Семья характеризуется исключительно положительно, добавили в ведомстве.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга Ирина с пятилетней дочерью из Сосновоборска бесследно пропали в таежном лесу под Красноярском. Они отправились в поход в сторону горы Буратинка, после чего с ними прервалась связь. В поисках задействованы более 80 человек, включая местных охотников и рыбаков. По предварительной информации, семья могла стать жертвой нападения медведя — хищника запечатлел беспилотник. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что добровольцы с оружием охраняют поисковиков туристов под Красноярском.