В ближайшие годы РФ может лишиться до трети гражданского авиапарка

Глава Росавиации Ядров предупредил о скорой потере сотен самолетов
Dark_Side/Shutterstock/FOTODOM

До 2030 года в пессимистичном сценарии российская гражданская авиация может потерять 339 лайнеров, то есть около трети всего парка. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров, пишет ТАСС.

На данный момент парк 76 авиакомпаний, выполняющих 99% полетов, составляет 1 135 воздушных судов. Из них не эксплуатируются 47 воздушных судов.

«По пессимистичному прогнозу, до 2030 года мы совместно с авиакомпаниями насчитываем выбытие порядка 339 самолетов. Это 230 отечественных воздушных судов и 109 иностранных», — сообщил Ядров.

До этого в пресс-службе госкорпорации «Ростех» сообщили, что авиакомпании начнут получать самолеты МС-21 в 2026 году. Там отметили, что опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 разработки ПАО «Яковлев», оснащенный российскими системами и агрегатами, приступил к сертификационным испытаниям. Первый полет по программе состоялся с аэродрома ЛИИ имени Громова в подмосковном Жуковском, протестировано радиосвязное оборудование.

Ранее российские ученые нашли способ повысить надежность самолетов.

