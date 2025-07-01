Российские ученые нашли способ повысить надежность самолетов

Разработка ученых Пермского Политеха поможет снизить количество брака при изготовлении лопаток турбин и корпусов двигателей для самолетов и ракет. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Пермского Политеха.

В авиационной и космической промышленности детали изготавливают методом индукционной плавки, когда металл нагревают и перемешивают с помощью магнитного поля. Однако при этом на поверхности образуется тонкая пленка из загрязняющих веществ, которая может стать причиной дефектов и привести к потере прочности деталей. Брак может достигать до 10% объема продукции.

Чтобы решить эту проблему, ученые создали математическую модель, которая описывает процесс индукционной плавки и позволяет рассчитать оптимальные режимы нагрева. Выяснилось, что поведение пленки зависит от частоты и напряженности магнитного поля: на низких частотах (до 240 Гц) магнитное поле глубже проникает в расплав и вызывает интенсивное перемешивание, разрывая оксидную пленку и удаляя ее с поверхности.

«Мы определили режимы плавки, которые позволяют разогнать пленку еще на стадии плавки, что поможет минимизировать дефекты изделий», — рассказал профессор Илларион Никулин, один из авторов работы.

Результаты исследования помогут оптимизировать технологию индукционной плавки, снизить количество брака и повысить надежность деталей для авиации, космонавтики и энергетики.

Ранее ученые предупредили о растущей опасности для авиации из-за меняющегося климата.