Неизвестные пробрались на базу британской армии Ларкхилл и украли топливо

Неизвестные перерезали проволочное ограждение и украли топливо с базы британской армии в лагере Ларкхилл в Уилтшире. Об этом сообщила британская газета The Times.

Топливо было украдено из автоцистерны, принадлежащей гражданскому подрядчику. В армии рассказали, что о краже уведомлены Королевская военная полиция (RMP) и полиция графства Уилтшир.

Преступление вызвало обеспокоенность по поводу безопасности на военных базах. Правительство королевства призвало срочно провести комплексную проверку безопасности на всех подобных объектах Великобритании.

«Тревожно, что правительство, похоже, не извлекло никаких уроков из недавних нарушений безопасности на других военных объектах», — заявил представитель либерал-демократической партии по вопросам обороны Джеймс Макклири.

20 июня пропалестинские активисты проникли на крупнейшую базу страны Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир. Они повредили ломом два заправочных самолета Voyager и распылили красную краску на их турбины. Размер нанесенного ущерба составил £7 млн ($9,56 млн).

Четырем активистам предъявили обвинения в проникновении на закрытую территорию с целью нанести вред безопасности или интересам Великобритании.

Ранее Минобороны Британии сообщило об усилении мер безопасности на военных базах.

