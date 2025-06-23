Британские базы усилили меры безопасности на фоне удара США по Ирану

Британские военные базы усилили меры безопасности после ударов американской армии по объектам в Иране, сообщил на своей странице в соцсети X глава минобороны Соединенного Королевства Джон Хили.

«Безопасность персонала и баз Великобритании является основным приоритетом. Меры по обеспечению безопасности вооруженных сил находятся на максимальном уровне, и на этой неделе мы развернули дополнительные самолеты», — написал министр, не уточнив, о каких именно базах идет речь.

Он добавил, что британские вооруженные силы не имеют отношения к ударам по Ирану.

В ночь на воскресенье президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Сообщалось, что Иран успел вывезти оборудование и уран с ядерного обогатительного завода Фордо до американских ракетных ударов в ночь на 22 июня.

Ранее сообщалось, что Тегеран остался без электричества после атаки Израиля.