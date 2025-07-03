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В Британии предъявили обвинения по делу о повреждении военных самолетов

Sky News: власти предъявили обвинения повредившим военные самолеты активистам
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Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Власти Великобритании официально предъявили обвинения четверым лицам, нанесшим ущерб самолетам Военно-воздушных сил. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

20 июня пропалестинские активисты проникли на крупнейшую базу королевских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир. Они повредили ломом два заправочных самолета Voyager и распылили красную краску на их турбины. Размер нанесенного ущерба составил £7 млн ($9,56 млн).

Расследование инцидента проводила антитеррористическая полиция. По его итогам пропалестинским активистам предъявили обвинения в проникновения на закрытую территорию с целью нанести вред безопасности или интересам Великобритании.

23 июня глава министерства обороны Соединенного Королевства Джон Хили заявил, что британские военные базы усилили меры безопасности после ударов американской армии по объектам в Иране. По словам Хили, меры безопасности находятся на максимальном уровне.

Ранее пропалестинские активисты повредили крупную партию техники для Украины.

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