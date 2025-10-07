В Тамбове ограничили работу аэропорта

Аэропорт Тамбова временно прекратил принимать и отравлять самолеты из соображений безопасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Конкретная причина случившегося не уточняется.

Утром в аэропортах Сочи и Геленджика вводили временные ограничения, из-за которых более 20 рейсов были задержаны, а некоторые самолеты ушли на запасные аэродромы.

В ночь на 7 октября силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 184 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе 13 — над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что в России пройдут массовые проверки в региональных авиакомпаниях.