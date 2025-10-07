В ЛНР мужчина пострадал при взрыве газа

В Северодонецке мужчина пострадал при взрыве газа в многоэтажном доме

В многоэтажном доме Северодонецка в Луганской народной республике (ЛНР), предварительно, взорвался газовый баллон, пострадал мужчина. Об этом рассказали ТАСС в оперативных службах региона.

«По предварительным данным, в одной из квартир в многоэтажке Северодонецка взорвался газовый баллон. На данный момент известно, что одного мужчину забрала скорая помощь», — сообщил источник.

При этом масштаб повреждений в настоящее время уточняется.

5 октября в результате взрыва газа в жилом доме в городе Красный Луч в ЛНР произошло обрушение двух этажей здания.

После происшествия региональное управление Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Следователи допросили жильцов, сотрудников газовой службы и управляющей компании, изъяли «газоиспользующее оборудование» и запланировали судебные экспертизы.

