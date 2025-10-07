На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Обвиняемому по делу об отравлении алкоголем в Ленобласти ужесточили меру пресечения

Суд арестовал нового обвиняемого по делу об отравлении алкоголем в Ленобласти
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал нового обвиняемого по делу об отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС.

Новое решение суда ужесточило избранную 3 октября этому же фигуранту меру пресечения, состоявшую в запрете на совершение некоторых действий.

44-летний обвиняемый Сергей Кочкарев являлся фактическим руководителем склада в Тосненском районе Ленинградской области, откуда по региону распространялся суррогатный алкоголь, содержащий ядовитый метанол. 45 человек, употребивших некачественную продукцию, спасти не удалось. Своей вины фигурант не признал.

По делу о массовом отравлении суррогатом в Ленобласти уже арестованы 14 человек, считая Кочкарева. Еще два фигуранта были задержаны 7 октября.

Отмечается, что до ареста один из подозреваемых в продаже суррогатного алкоголя неоднократно становился причиной жалоб жителей, которые администрация игнорировала.

Ранее россиянам назвали способ выжить при отравлении паленым алкоголем.

