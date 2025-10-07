На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге ребенок выпал из окна, пока мать была в магазине

В Петербурге четырехлетний мальчик выпал из окна, пока его мать отошла в магазин
Natalia Deriabina/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге необдуманное поведение матери едва не стоило жизни ее сыну. Четырехлетний ребенок остался без присмотра и выпал из окна. Об этом сообщает «78.ru».

По информации издания, инцидент произошел 6 октября в многоэтажке на Пулковском шоссе. Четырехлетнего мальчика в крови под окнами дома нашли прохожие. Очевидцы вызвали скорую. Пока бригада ехала на вызов, к месту ЧП подоспела мать ребенка. Женщина рассказала, что она уложила сына спать и отошла в магазин — в этот момент и случилась трагедия.

Пострадавшего госпитализировали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму, открытый перелом бедра и аспирационный синдром. Ребенок находится в коме.

Ранее в Подмосковье ребенок выпал из окна и спасся благодаря корзине для кондиционера.

